Atlético-Real Madrid: Mourinho fustige l’arbitrage et le VAR

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a vivement critiqué l’arbitrage après la défaite de son équipe (2-1), dimanche, face à l’Atlético de Madrid, estimant que deux joueurs adverses auraient dû être expulsés lors du derby madrilène.

En conférence de presse, le technicien portugais a présenté aux journalistes des captures d’écran imprimées de deux actions qu’il considère passibles d’un carton rouge, alors que le Real avait été réduit à dix après l’exclusion du défenseur Dean Huijsen au début de la seconde période.

« Ce sont deux cartons rouges clairs. Avec les difficultés que nous avons eues à dix contre onze, imaginez comment ils auraient fait pour tenir à neuf contre onze pendant 50 minutes », a déclaré Mourinho, estimant que « tout cela est très étrange ».

Le coach portugais a également critiqué l’arbitre Miguel Ángel Ortiz, qu’il a qualifié de « pauvre arbitre qui n’a pas le niveau international », ainsi que Daniel Jesús Trujillo, chargé de l’assistance vidéo (VAR), qui aurait, selon lui, « une histoire ridicule avec le VAR contre le Real Madrid ».

Mourinho a par ailleurs assuré préférer penser que les arbitres « se sont simplement trompés », comme peuvent le faire un entraîneur ou un joueur, écartant toute théorie du complot.

« Si on nous laisse en paix, si on nous laisse rivaliser d’égal à égal, avec des circonstances similaires, il nous manque beaucoup de choses », a-t-il reconnu au sujet de son équipe.

Cette deuxième défaite du Real Madrid en Liga laisse le club merengue à six points du FC Barcelone, leader du championnat.