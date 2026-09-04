Real Madrid : Brahim Diaz sur le banc ? Mourinho envisage de titulariser Güler face au Betis

Le coach portugais du Real Madrid, José Mourinho, aurait réservé une surprise à son joueur marocain, Brahim Diaz. Selon le quotidien espagnol « AS », José Mourinho envisage d’apporter plusieurs changements à son onze de départ pour la prochaine rencontre.

L’entraîneur portugais serait ainsi tenté d’aligner le Turc Arda Güler à la place du Marocain Brahim Diaz ce vendredi soir. En effet, le Real Madrid s’apprête à disputer un match difficile à l’extérieur face au Real Betis, ce vendredi soir au stade de La Cartuja, à l’occasion de la quatrième journée de Liga.