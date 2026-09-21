Ligue 1: Amine Sbaï dans l’équipe type de la 5e journée

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant marocain d’Angers, Amine Sbaï, figure dans l’équipe type de la 5e journée du championnat de France de football (Ligue 1), disputée ce week-end, après avoir contribué à la victoire de son équipe contre Troyes (2-0), samedi au stade Raymond-Kopa.

Titulaire sur le côté gauche de l’attaque angevine, Sbaï s’est illustré par une passe décisive et un but. Il a d’abord délivré un centre du pied gauche repris de la tête par Peter Prosper pour l’ouverture du score à la 42e minute, indique le journal sportif « L’Equipe ».

L’attaquant marocain a ensuite doublé la mise à la 57e minute, après un enchaînement technique face au gardien troyen Patrick Beach, pour inscrire son premier but de la saison en Ligue 1.

Dans cette équipe type, Amine Sbaï côtoie notamment son coéquipier Peter Prosper, buteur face à Troyes, le Lyonnais Corentin Tolisso, auteur d’un but et d’une passe décisive contre Rennes (4-0), ainsi que Ernest Nuamah, auteur d’un doublé avec Lyon.

Grâce à ce succès, le deuxième de la saison, Angers s’est hissé à la 7e place du classement avec un total de sept points, aux côtés du Racing Strasbourg.

Cette 5e journée de Ligue 1 a, par ailleurs, été marquée par l’absence du latéral droit marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Touché à la cuisse lors de la précédente journée à Brest, il n’a pas été retenu pour le déplacement du club de la capitale à Marseille (1-2). Il s’agissait de la première rencontre de Ligue 1 de la saison disputée par le club parisien sans son latéral marocain.

La rencontre a permis en revanche de voir le jeune gardien Adam Mouak, international marocain U17, retenu par Luis Enrique pour ce Classique comme troisième gardien, derrière Lucas Chevalier et Matvey Safonov.

Le jeune portier, formé au Paris Saint-Germain depuis son enfance, a été intégré à l’entraînement de l’équipe première à la suite de la blessure du gardien italien Alessandro Longoni.