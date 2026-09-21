Espagne: le sélectionneur Luis de la Fuente prolonge jusqu’en 2032

Le contrat du sélectionneur de l’Espagne Luis de la Fuente, sacré champion du monde cet été et champion d’Europe en 2024, a été prolongé jusqu’en 2032, a annoncé lundi la Fédération espagnole de football.

« Luis de la Fuente va prolonger son contrat en vue des deux prochains Euros (2028 et 2032) et de la Coupe du monde 2030, que l’Espagne organisera conjointement avec le Portugal, le Maroc, le Paraguay, l’Uruguay et l’Argentine », précise la RFEF dans un communiqué.

Le coach espagnol de 65 ans, arrivé fin 2022 sur le banc pour remplacer Luis Enrique, actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, va donc poursuivre son mandat avec l’objectif de répéter le triplé historique Euro-Mondial-Euro, réalisé entre 2008 et 2012.

Ancien formateur et sélectionneur des équipes de jeunes, De la Fuente mérite, selon le président de la RFEF Rafael Louzan, « un long avenir » à la tête de la Roja, après 14 ans passés au sein de la Fédération.

Vainqueur de la Ligue des nations en 2023 et de l’Euro espoirs en 2019, De la Fuente est déjà le sélectionneur le plus titré de l’histoire de l’Espagne, qu’il a menée vers un deuxième sacre mondial cet été aux Etats-Unis.