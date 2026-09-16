Wydad Casabalanca: Yassine Jabrane débarque pour trois saisons

Le Wydad de Casablanca a renforcé son effectif avec une nouvelle recrue, en officialisant l’arrivée de l’ailier gauche Yassine Jabrane, en provenance de l’Olympique Dcheira, pour un contrat de trois saisons.

Âgé de 26 ans, Jabrane évolue au poste d’ailier gauche. Le club casablancais compte sur lui pour apporter de nouvelles solutions à son secteur offensif durant la saison en cours.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts du Wydad pour renforcer ses rangs avec plusieurs nouvelles recrues, avec l’objectif de bâtir une équipe capable de rivaliser sur les différents fronts.

L’arrivée de Yassine Jabrane intervient après celles de plusieurs joueurs de renom, notamment Yahya Jabrane, Yahya Attiyat Allah et Aymane Hassouni, ainsi que du défenseur burkinabè Youssoufou Daïo.