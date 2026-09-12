Vers un match amical Maroc-Argentine ? Une source proche fait le point

A la Une

Plusieurs internautes ont relayé sur les réseaux sociaux une information selon laquelle la sélection nationale marocaine affronterait l’Argentine en match amical lors de la prochaine trêve internationale.

Contacté par le Site Info, une source responsable a démenti la programmation de cette rencontre, précisant qu’aucun match amical n’a pour l’heure été programmé durant cette trêve. Les négociations se poursuivent et aucun accord définitif n’a encore été trouvé.

La même source a indiqué que l’Argentine fait bien partie des options envisagées. Toutefois, compte tenu du temps limité et de l’approche de la prochaine trêve internationale, les discussions se poursuivent et rien ne garantit que l’adversaire des Lions de l’Atlas sera la sélection argentine.

De son côté, une autre source avait indiqué précédemment que la sélection marocaine pourrait finalement se contenter des deux rencontres officielles prévues face au Gabon et au Lesotho, sans programmer de match amical lors de la prochaine trêve internationale.