Panathinaïkos: Ounahi lance idéalement sa saison avec un doublé (VIDEO)

L’international marocain Azzedine Ounahi a retrouvé son éclat, en conduisant le Panathinaïkos à la victoire face à Kifisia (2-0) en Coupe de Grèce, grâce à un doublé décisif.

Entré en jeu à la 64e minute après avoir débuté la rencontre sur le banc, Ounahi a rapidement changé le cours du match. Il a d’abord ouvert le score sur penalty, avant de signer le deuxième but d’une belle touche technique.

Cette performance intervient à un moment important pour le milieu de terrain marocain, qui semble avoir retrouvé son meilleur niveau à l’approche du rassemblement des Lions de l’Atlas en septembre, en vue des prochaines échéances.

Ounahi a retrouvé le Panathinaïkos lors du mercato estival en provenance de Girona FC, après avoir évolué au sein du club grec en prêt lors de la saison précédente.

First goal from a penalty ⚽️

Second goal a world-class strike from Ounahi with a powerful shot⚽️🚀pic.twitter.com/gxcUKhPOQb — MOROKSTAN 🇲🇦 (@Moroccanspl) September 16, 2026