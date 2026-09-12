Lions de l’Atlas : Ezzalzouli demande à ne pas être convoqué pour la prochaine trêve

Les deux prochains matchs de la sélection marocaine face au Lesotho et au Gabon, comptant pour les qualifications à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027, se dérouleront sans la présence de l’une des stars des Lions de l’Atlas.

Abdessamad Ezzalzouli a décliné la convocation pour des raisons médicales. Le joueur a demandé à la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et au sélectionneur national Mohamed Ouahbi l’autorisation de s’absenter afin de poursuivre sa récupération et de se remettre complètement de sa blessure, qui l’avait déjà privé de la participation du Maroc au Mondial 2026 aux États-Unis.

À noter que le joueur n’a toujours disputé aucun match avec son club, le Real Betis, que ce soit en Liga ou en Ligue des champions.

Le Maroc affrontera le Gabon et le Lesotho les 25 et 29 septembre prochains, respectivement, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.

Le sélectionneur national dévoilera jeudi prochain sa liste définitive, qui devrait permettre de connaître les 23 joueurs retenus, avec l’absence probable de plusieurs éléments ayant participé au dernier Mondial.