Le Wydad sur les traces du Sud-Africain Elias Mokwana

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Wydad de Casablanca (WAC) aurait jeté son dévolu sur l’international sud-africain Elias Mokwana, après la résiliation de son contrat avec l’Espérance de Tunis, rapporte lundi Soccer Laduma, la plus grande publication dédiée au football en Afrique du Sud.

La plateforme indique, citant Africa Foot, que le Wydad envisagerait de recruter le milieu de terrain de 27 ans, alors que les incertitudes concernant son avenir au sein du club tunisien s’étaient accrues.

Mokwana avait évolué la saison dernière sous forme de prêt au sein du club saoudien d’Al Hazem, après avoir rejoint l’Espérance en juillet 2024 en provenance de Sekhukhune United.

Il a inscrit quatre buts durant son passage en Arabie saoudite, avant d’être considéré comme un joueur dont le club tunisien ne souhaitait plus les services, malgré un contrat qui courait initialement jusqu’en juin 2027.

La direction de l’Espérance est ainsi parvenue à un accord avec l’entourage du joueur pour mettre fin à son contrat de manière anticipée.

Il n’aurait pas convaincu le nouvel entraîneur de l’Espérance, le Roumain Laurențiu Reghecampf, à son retour au club avant le début de la saison actuelle.

Désormais libre de tout contrat, Mokwana pourrait rapidement rebondir dans un nouveau club. Son nom figure actuellement sur les tablettes du Wydad, qui souhaiterait renforcer son entrejeu.

Le Wydad entretient par ailleurs des liens récents avec l’Afrique du Sud, notamment à travers le passage de Rulani Mokwena sur son banc.

Le technicien de 39 ans avait dirigé le WAC pendant neuf mois et avait contribué à l’arrivée de deux de ses compatriotes, Thembinkosi Lorch et Cassius Mailula, prêtés au club pour une saison. Lorch a par la suite rejoint définitivement le Wydad.

S.L.