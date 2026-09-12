Interdiction de recrutement : le Wydad règle un premier dossier

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Le Wydad de Casablanca est parvenu à régler l’un des dossiers qui empêchaient encore la levée de l’interdiction de recrutement, après avoir trouvé un accord avec le club français du Havre et réglé les sommes qui lui étaient dues.

Le club casablancais a mis fin à ce litige en versant 1,6 million de dirhams, correspondant à la part revenant au club français dans le transfert de Nassim Chadli à Al-Aïn, aux Émirats arabes unis. Ce règlement permet au Wydad de réduire le nombre de dossiers encore en suspens auprès de la FIFA.

Le Wydad doit désormais régler cinq autres dossiers sur les six ayant fait l’objet de décisions définitives. Le montant total des litiges internationaux encore en cours s’élève à près de 22,15 millions de dirhams.

Les dirigeants du Wydad multiplient actuellement les démarches pour régler les derniers litiges et obtenir la levée de l’interdiction de recrutement, afin de pouvoir qualifier les nouvelles recrues, notamment Rachid Ghanimi, Salaheddine El Koufi, Nizar Al-Rashdan, Yahya Attiat-Allah, Hamza Jnan Allah, Adil El Khaloufi, Aymane El Hassouni, Yahya Jabrane et Junior Olugbade.

H.M