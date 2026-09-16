Mais que fait encore le Brésilien Arthur au Wydad ?

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Le joueur brésilien Arthur a créé la surprise en réintégrant les entraînements du Wydad de Casablanca, alors que son avenir semblait s’écrire loin du club rouge.

Le milieu de terrain a pris part à une séance dirigée par Paulo Sérgio, quelques heures seulement avant la fermeture du mercato estival. Une présence inattendue puisque le joueur ne semblait plus entrer dans les plans du staff technique et que son départ vers la Bolivie était présenté comme acquis depuis plusieurs semaines.

Le président d’Always Ready avait d’ailleurs annoncé la signature d’Arthur pour deux saisons. Le Wydad n’a toutefois jamais officialisé l’opération ni communiqué sur les modalités d’un éventuel transfert.

Ce retour intervient au lendemain du règlement du litige opposant le club casablancais à Fluminense. Le dossier avait entraîné une interdiction temporaire de recrutement prononcée contre le Wydad, qui aurait versé près de 15 millions de dirhams au club brésilien afin de régulariser sa situation.

La présence d’Arthur à l’entraînement relance ainsi les interrogations concernant son avenir, au moment où le Wydad finalise son effectif pour la nouvelle saison.

H.M.