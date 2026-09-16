Liga: Zabiri absent du onze de départ face au FC Barcelone

Yassir Zabiri devra patienter avant de fouler la pelouse du Spotify Camp Nou. L’attaquant marocain figure sur le banc du Racing Santander pour le déplacement face au FC Barcelone, ce mercredi soir, lors de la 6e journée de Liga.

En grande forme depuis le début de la saison, Zabiri s’est rapidement imposé comme l’un des principaux atouts offensifs du Racing. Le Marocain compte déjà cinq buts en championnat, dont un triplé face à Elche et un doublé contre Alavés.

Cette rencontre revêt une dimension particulière pour le jeune attaquant, qui a récemment confié son attachement au Barça et son rêve de porter un jour le maillot du club catalan.

Face à un FC Barcelone qui reste sur un début de saison parfait en Liga, avec cinq victoires en cinq journées, Zabiri pourrait donc être appelé à entrer en cours de match pour tenter d’apporter sa fraîcheur et son efficacité offensive.

Le coup d’envoi de cette affiche est prévu à 20h30 au Camp Nou.