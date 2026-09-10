Horaires scolaires: les cours débuteront à 8h à partir du 20 septembre 2026

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Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a adressé une note à l’ensemble des responsables et cadres éducatifs concernant l’adoption des nouveaux horaires des cours, à l’occasion de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l’heure légale.

Dans cette correspondance, consultée par le Site Info, le ministère précise que 8h00 doit désormais constituer l’heure officielle de début de la programmation des cours dans les différents établissements et niveaux d’enseignement, et ce à partir du 20 septembre 2026.

Le ministère a appelé les établissements scolaires à prendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des emplois du temps conformes à ces dispositions, de manière à garantir le bon déroulement des enseignements et une utilisation optimale des ressources humaines et matérielles disponibles. Il a également insisté sur la nécessité de tenir compte des spécificités locales, notamment pour les établissements situés en milieu rural.

La correspondance souligne enfin l’importance de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir le démarrage des cours à l’heure prévue et d’assurer le respect du temps scolaire et du temps d’apprentissage, dans l’intérêt supérieur des élèves.