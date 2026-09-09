La Bourse de Casablanca termine sur une bonne note ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en territoire positif mercredi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,13% à 18.836,75 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,08% à 1.356,77 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est adjugé 0,4% à 1.402,58 pts.

S.L