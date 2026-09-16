T-shirts sur Sebta : Mbappé, Vinicius et Konaté refusent d’afficher le message

A la Une

Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Ibrahima Konaté se retrouvent au cœur d’une polémique en Espagne après avoir choisi de ne pas afficher clairement un message de soutien aux habitants du préside occupé de Sebta, avant la rencontre remportée mardi par le Real Madrid sur la pelouse d’Elche (3-2).

Au moment de pénétrer sur le terrain, les joueurs des deux équipes devaient porter un t-shirt sur lequel figurait l’inscription « Nous sommes tous des Caballas », en référence au surnom donné aux habitants de Sebta. Les images montrent toutefois que les trois Madrilènes ne l’ont enfilé que partiellement, rendant le message difficilement visible. Mbappé et Vinicius l’ont ensuite retiré avant le début du protocole précédant le coup d’envoi.

Cette attitude a rapidement alimenté les débats dans les médias et sur les réseaux sociaux espagnols. Certains commentateurs ont reproché aux trois joueurs de ne pas avoir pleinement adhéré à cette initiative, tandis que d’autres ont défendu leur droit de ne pas s’associer à un message concernant un sujet politiquement sensible.

Le Real Madrid a, de son côté, invoqué le principe de la liberté individuelle. Bien que le club ait accepté de participer à l’initiative, il aurait laissé à chacun de ses joueurs la possibilité de porter ou non le t-shirt et d’en rendre le message visible.

Cette controverse intervient au lendemain d’une affaire similaire impliquant Abdessamad Ezzalzouli. L’international marocain du Betis avait été vivement critiqué après avoir porté le même t-shirt avant le match face à Villarreal. Face aux réactions, Abde avait expliqué qu’il s’agissait, selon lui, d’un geste à caractère social destiné à soutenir des habitants confrontés à une situation difficile, et non d’une prise de position politique.

Le Lion de l’Atlas avait également réaffirmé son attachement au Maroc et assuré qu’il continuerait à représenter ses origines avec fierté.

Pour l’heure, Mbappé, Vinicius et Konaté n’ont fourni aucune explication sur leur attitude. Leur geste est néanmoins interprété par certains internautes comme un refus d’être associés à une initiative susceptible de dépasser le simple cadre humanitaire et de revêtir une dimension politique.

H.M.