L’arbitre marocaine Bouchra Karboubi va officier en Espagne

L’arbitre internationale marocaine Bouchra Karboubi s’apprête à vivre une nouvelle expérience dans sa carrière d’arbitrage, cette fois en Espagne, après avoir finalisé les démarches liées à son installation dans le pays pour y exercer dans le domaine de l’arbitrage.

Cette décision intervient après que Karboubi a choisi de mettre un terme à sa carrière d’arbitre au Maroc. Elle avait auparavant fait état de son sentiment d’avoir été marginalisée et injustement traitée, assurant que sa décision de se retirer n’était pas liée à des raisons techniques.

Bouchra Karboubi a marqué de son empreinte l’arbitrage marocain et africain. Elle a notamment remporté par le passé le titre de meilleure arbitre d’Afrique et dirigé la finale de la Coupe du Trône, l’un des moments forts de sa carrière au Maroc.

Sur la scène internationale, Karboubi est devenue la première arbitre marocaine et arabe à diriger une rencontre de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations masculine. Elle a également participé à la Coupe du monde féminine et atteint les demi-finales du tournoi de football des Jeux olympiques.