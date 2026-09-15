Yassir Zabiri élu joueur du mois au Racing Santander (PHOTO)

L’attaquant marocain Yassir Zabiri poursuit son excellent début de saison en Espagne. Le joueur a été élu joueur du mois d’août par le Racing Santander, récompensant ses prestations remarquées sous les couleurs du club.

Arrivé cet été à Santander, Zabiri s’est rapidement imposé comme l’un des éléments offensifs les plus en vue de son équipe en marquant 5 buts lors des 5 premiers matchs de la Liga. Ses performances et son efficacité devant le but lui ont permis de gagner la confiance du staff et de séduire les supporters.

Cette distinction vient confirmer la dynamique positive du jeune international marocain, qui affiche une belle progression depuis son arrivée en Espagne. Zabiri avait notamment marqué les esprits récemment en inscrivant un but face à Alavés, confirmant son excellent état de forme.

À seulement 21 ans, le Marocain continue ainsi de prendre de l’ampleur et attire de plus en plus l’attention. Son début de saison avec Santander constitue une nouvelle étape importante dans sa carrière, alors qu’il ambitionne de s’imposer durablement au sein du football espagnol.