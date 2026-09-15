Foot: le Colombien James Rodriguez prend sa retraite internationale

Pilier de la sélection colombienne durant plus d’une décennie, le milieu de terrain James Rodriguez, 35 ans, a annoncé mardi qu’il mettait un terme à sa carrière internationale, après avoir notamment disputé trois Coupes du monde avec les Cafeteros, la dernière cet été en Amérique du Nord.

« Je m’en vais l’esprit tranquille parce que je sais que j’ai absolument tout donné (…). A toute la Colombie, merci », dit celui qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs colombiens de sa génération dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

L’ex milieu offensif du Real Madrid, du Bayern Munich ou encore de l’AS Monaco et du FC Porto, a disputé 131 matches sous le maillot de la Colombie, depuis sa première sélection à l’automne 2011, disputant une finale de Copa America en 2024, perdue après prolongation contre l’Argentine (1-0).

Avec 31 buts inscrits, il est le deuxième meilleur buteur de l’histoire de sa sélection, à cinq unités seulement de l’attaquant Radamel Falcao, qui a lui pris sa retraite internationale il y a trois ans.

« Depuis mes débuts en sélection, j’ai toujours eu une vision claire: partir en sentant que je laissais ce maillot plus haut que là où je l’avais trouvé (…). Je pense y être parvenu », a-t-il encore déclaré mardi, sans masquer son émotion.

Sur les trois éditions de Coupe du monde auxquelles il a participé (2014, 2018, 2026), James Rodriguez a atteint les quarts de finale au Brésil en 2014, une première dans l’histoire de son pays.

Les Cafeteros avaient été battus par le pays hôte, 2-1, et Rodriguez, auteur de l’unique but colombien sur penalty, avait terminé meilleur buteur de l’épreuve avec six réalisations.

Cette année, il a disputé les cinq rencontres de la Colombie au Mondial nord-américain, jusqu’à l’élimination aux tirs au but en huitièmes de finale face à la Suisse (0-0 a.p.), sans toutefois inscrire le moindre but.

James Rodriguez, qui a enchaîné les pépins physiques ces dernières années, a récemment signé à l’Atlético Nacional, dans son pays.

En club, il compte un palmarès fourni, dont deux titres en Ligue des champions avec le Real Madrid en 2016 et 2017.