Azeddine Ounahi ouvre son compteur buts avec le Panathinaïkos

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Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Azeddine Ounahi a livré une performance remarquable couronnée de son premier but avec le Panathinaïkos FC qui a facilement dominé dimanche le Panetolikos 3-0 au Stade olympique d’Athènes OAKA, lors de la 4e journée de la Super League grecque.

Avec une prestation complète et de grande qualité, impliquant notamment Ounahi et son compatriote Imran Louza, le Panathinaïkos a remporté la 4e victoire en autant de matches pour occuper seul la première place du classement du Championnat de Grèce.

Le Verts ont imposé leur domination dès les premières minutes, pressant la surface adversaire et ouvrant le score à la 14e minute. Sur un centre parfait de Santino Andino, l’attaquant Vicente Taborda a d’une tête imparable trompé le portier Yevgeniy Kucherenko.

À la 39e minute, les Verts corsent l’addition avec le premier but d’Ounahi depuis son retour au Panathinaïkos. L’attaquant marocain reçoit le ballon et décoche une superbe frappe limpide dans les filets du malheureux gardien de Panetolikos.

Avant la mi-temps, le Panathinaïkos s’est procuré d’autres occasions franches par le biais notamment de Louza à la 43e minute, dont la frappe a frôlé le poteau.

En seconde période, le Trèfle a continué d’attaquer jusqu’au temps additionnel (90e + 2), lorsque l’arrière droit italien Davide Calabria porte le score final à 3-0.

Le milieu de terrain marocain Imrân Louza a signé fin août dernier avec le Panathinaïkos un contrat de trois ans, alors que l’attaquant Azeddine Ounahi s’est engagé pendant quatre ans avec le club grec.

S.L.