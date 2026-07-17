Arabie Saoudite : Al-Ittihad entre dans la course pour Azzedine Ounahi

Le club saoudien d’Al-Ittihad s’est positionné pour recruter l’international marocain Azzedine Ounahi, actuellement sous contrat avec l’Olympique de Marseille et prêté à Gérone la saison dernière, lors du mercato estival.

Selon le journaliste italien Gianluigi Longari, qui s’est exprimé sur son compte X, Al-Ittihad tente de s’attacher les services d’Ounahi, alors que le milieu de terrain marocain est tout proche de trouver un accord avec l’Ajax Amsterdam.

Bien qu’un accord soit en bonne voie entre le joueur et le club néerlandais, l’entrée en scène d’Al-Ittihad pourrait rebattre les cartes dans ce dossier.

Ces dernières semaines, le nom d’Ounahi avait déjà été associé à Al-Ahli, où il figurait parmi les candidats envisagés pour remplacer l’Ivoirien Franck Kessié. L’arrivée d’Al-Ittihad dans les négociations ouvre désormais un nouveau chapitre dans la course à sa signature.