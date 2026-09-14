Officiel: un Lion de l’Atlas rejoint Ounahi au Panathinaikos

Par LeSiteinfo avec MAP

L’AS Roma a annoncé, lundi, avoir trouvé un accord avec le club grec du Panathinaikos pour le transfert de l’international marocain Anass Salah-Eddine, sous forme de prêt avec option d’achat.

Au Panathinakos, le latéral gauche va rejoindre ses compatriotes Imran Louza et Azeddine Ounahi qui livrent des performances remarquables avec le premier club au classement de la Super League grecque.

Un autre club grec, l’Olympiacos, était également sur la piste du défenseur marocain ces dernières semaines, mais le transfert n’a finalement pas abouti.

Anass Salah-Eddine a évolué la saison dernière en prêt au PSV Eindhoven en première division néerlandaise, avec lequel il a participé à 17 matches dans l’Eredivisie.

Lors de la Coupe du Monde 2026, le joueur marocain de 24 ans avait disputé quatre rencontres avec les Lions de l’Atlas qui ont atteint les quarts de finale de la plus importante compétition footballistique mondiale.