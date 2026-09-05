M25 de Casablanca : Dlimi et Bennani s’affrontent pour une place en finale

Le tennis marocain s’offre une belle affiche ce samedi au M25 de Casablanca. Yassine Dlimi et Karim Bennani s’affrontent en demi-finale dans un duel 100% marocain, très attendu sur les courts de l’Union Sportive Marocaine Tennis Club de Casablanca (USM/TCC).

La rencontre est programmée à partir de 16h00, heure marocaine, et opposera deux joueurs qui réalisent un parcours solide dans cette édition disputée sur terre battue. Dlimi, tête de série n°5, a notamment dominé Maxence Rivet avant de poursuivre son aventure dans le tournoi. De son côté, Bennani, tête de série n°3, a également franchi les différents tours avec autorité.

Cette demi-finale revêt également un parfum de revanche. Les deux Marocains s’étaient déjà retrouvés en finale du M25 de Tanger en juin dernier, une rencontre remportée par Dlimi en deux sets (7-6, 6-4).

Les deux joueurs se connaissent donc parfaitement et promettent une nouvelle bataille acharnée pour décrocher une place en finale du tournoi casablancais. Une affiche à suivre de près pour les amateurs de tennis marocain.