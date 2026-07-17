France-Angleterre: le Marocain Jalal Jayed parmi les arbitres du match

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Par LeSiteinfo avec MAP

Les arbitres marocains Jalal Jayed et Zakaria Brinsi figurent parmi les officiels désignés par la FIFA pour le match de la troisième place de la Coupe du monde 2026, qui opposera la France à l’Angleterre, samedi au Miami Stadium.

Jayed remplira les fonctions de quatrième arbitre, tandis que Brinsi sera arbitre assistant de réserve.

La direction de la rencontre a été confiée au Vénézuélien Jesus Valenzuela, assisté de ses compatriotes Jorge Urrego et Tulio Moreno.

Cette désignation confirme la confiance renouvelée de la FIFA envers le corps arbitral marocain, déjà retenu à plusieurs reprises lors de cette édition de la Coupe du monde.

Pour sa part, le Slovène Slavko Vinčić a été désigné pour officier la finale entre l’Espagne et l’Argentine, prévue le 19 juillet au Stade de New York New Jersey.

S.L