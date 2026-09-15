Athlétisme: les Mondiaux auront lieu pour la première fois en Afrique

Par LeSiteinfo avec MAP

La capitale kényane Nairobi accueillera les championnats du monde d’athlétisme en 2029, rapporte la presse kényane, citant la Fédération internationale World Athletics.

Avec ce choix annoncé mardi à l’issue d’une réunion du Conseil de la Fédération à Budapest, les Championnats du monde d’athlétisme se dérouleront pour la première fois en Afrique en 2029.

Londres et Rome étaient également en lice, ainsi que Munich qui a obtenu l’organisation de l’édition de 2031.

« C’est un moment historique pour le Kenya, pour l’Afrique, et une victoire pour des générations d’athlètes qui ont fait de notre nation un symbole d’excellence sur piste, sur route et en cross-country », a réagi sur X le président William Ruto, à l’issue de ce choix.

« Nous honorerons cette confiance en organisant un championnat inoubliable, à la hauteur de nos athlètes, de notre pays et de notre continent », a-t-il ajouté.

Le Kenya est la deuxième nation la plus titrée de l’histoire des Championnats du monde d’athlétisme derrière les États-Unis.