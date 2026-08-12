La Liga introduit le « ballon connecté » pour assister l’arbitrage

Par LeSiteinfo avec MAP

LaLiga a présenté mercredi le « ballon connecté », une technologie intégrant un capteur à l’intérieur du ballon et qui sera utilisée dès vendredi en première division espagnole, faisant de LaLiga le premier championnat national au monde à l’adopter.

Ce nouvel outil, destiné à assister l’arbitrage, nécessitera un important déploiement logistique et technologique dans les stades, ainsi qu’une coordination étroite entre LaLiga, la Fédération royale espagnole de football (RFEF) et les clubs afin de garantir la parfaite synchronisation des systèmes et le bon fonctionnement du dispositif, a indiqué LaLiga lors d’une rencontre avec la presse.

Équipé d’un capteur de 25 grammes intégrant un accéléromètre et un gyroscope, le ballon transmet en temps réel des données sur sa vitesse, sa force et sa position. Ces informations seront captées par douze antennes installées dans chacun des 20 stades de LaLiga EA Sports et transmises à la salle VAR.

Le dispositif vise notamment à faciliter le travail des arbitres vidéo grâce à une synchronisation précise des données du ballon avec les images des caméras. Les arbitres VAR ont bénéficié d’une formation spécifique pour maîtriser cette nouvelle technologie.

Son déploiement s’accompagne d’un important dispositif logistique : recharge sans fil des ballons, armoires de stockage et nouveau protocole de contrôle avant, pendant et après les matches. Chaque rencontre disposera de 14 ballons connectés.

LaLiga affirme avoir procédé à de nombreux tests, notamment sur les éventuelles interférences radiofréquences, afin de garantir la fiabilité du système. La technologie sera également introduite en deuxième division à partir de la saison prochaine.

À travers cette innovation, LaLiga entend renforcer l’assistance à l’arbitrage tout en offrant aux supporters davantage de données et d’informations sur le déroulement des matches.

SL.