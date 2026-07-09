Maroc-France: le message fort de Raouf Ben Khelif sur l’arbitrage

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Le célèbre commentateur tunisien Raouf Ben Khelif estime que le Maroc dispose de sérieux atouts pour décrocher une place en demi-finales de la Coupe du monde 2026. I

Dans une déclaration accordée ce jeudi à Le Site info Sport, Raouf Ben Khelif a salué le niveau affiché par les Lions de l’Atlas depuis le début de la compétition, la qualité de l’effectif et le travail réalisé par Mohamed Ouahbi. Il a également évoqué la question de l’arbitrage avant le quart de finale face à la France, estimant que cet aspect pourrait peser sur le déroulement de la rencontre.

« Si l’arbitre est impartial lors du match entre la France et le Maroc, les Lions de l’Atlas auront de très grandes chances de se qualifier pour le dernier carré », a-t-il déclaré.

Revenant sur le parcours de la sélection nationale depuis le début du Mondial, le commentateur tunisien n’a pas tari d’éloges sur les hommes de Mohamed Ouahbi. « Si l’on excepte la première période face au Canada, le Maroc a montré un très beau visage et beaucoup de force dans son jeu. Cette équipe dispose de joueurs de très haut niveau, à l’image de Yassine Bounou, Noussair Mazraoui, Achraf Hakimi, Ayyoub Bouaddi et bien d’autres », a-t-il souligné.

Raouf Ben Khelif a également mis en avant les qualités du sélectionneur national. « Il faut aussi souligner l’intelligence et la finesse tactique de Mohamed Ouahbi. Je pense que la sélection marocaine traverse actuellement une très bonne période et j’espère qu’elle sera couronnée par de belles choses », a-t-il ajouté.

Pour rappel, le Maroc affrontera la France ce jeudi à partir de 21h00 au stade de Boston, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du monde 2026.