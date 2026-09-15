Yassine Khalifi confirme sa première convocation avec les Lions de l’Atlas

L’international marocain Yassine Khalifi, joueur de Charleroi, a confirmé sa convocation pour le prochain rassemblement de la sélection nationale.

Cette convocation vient récompenser les performances réalisées récemment par Khalifi sous les couleurs du club belge. Le joueur semble désormais avoir gagné la confiance du staff technique des Lions de l’Atlas, en attendant ses premiers pas sous le maillot de la sélection nationale.

Dimanche, Khalifi avait évoqué sa participation au prochain rassemblement du Maroc, affirmant qu’une victoire de Charleroi lui permettrait de rejoindre la sélection avec un moral au beau fixe. Il n’avait toutefois pas précisé, à ce moment-là, la catégorie concernée par sa convocation.

Le Marocain a finalement tenu sa promesse en contribuant à la victoire de Charleroi face à Zulte Waregem sur le score d’un but à zéro. Il a délivré la passe décisive ayant conduit à l’unique réalisation de la rencontre.

Khalifi possède déjà une solide expérience avec les sélections marocaines de jeunes. Il a notamment évolué sous les ordres de Mohamed Ouahbi lors de la Coupe du monde U20 et fait partie du groupe sacré champion du monde.

H.M.