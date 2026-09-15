Hervé Renard: « Le Maroc est la sélection africaine la plus en vue au plan mondial »
Aujourd’hui équipe africaine numéro un, les Lions de l’Atlas sont la sélection la plus en vue au plan mondial, une position confortée par leur parcours au cours des dernières années, a affirmé l’entraineur français, Hervé Renard.
« Le Maroc est la sélection numéro un en Afrique dans les compétitions internationales, personne ne peut le nier, sachant surtout qu’elle a été capable d’atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde-2022 et les quarts de finale de l’édition 2026 », a déclaré M. Renard lors l’émission « Talents d’Afrique » diffusée lundi sur la chaîne « Canal+ Sport ».
Il a relevé qu’au niveau mondial, le Maroc a déjà montré la voie à d’autres équipes africaines dans ce parcours, notant que « nous devons croire aux capacités de ces équipes, car il y a une très grande qualité dans le football africain ».
Affirmant « connaitre bien le Royaume après y avoir passé trois ans et demi » en tant qu’entraineur, le technicien français a souligné que le Maroc « dispose d’un système et d’une organisation de très haut niveau et qu’il n’a rien à envier aux meilleures équipes du monde ».
Pour M. Renard, actuel entraineur de la Côte d’Ivoire, « le Maroc a bien compris les choses et s’inscrit dans une dynamique ascendante ». Les autres sélections africaines, a-t-il estimé, « devraient suivre l’exemple, un effort qui nécessite des budgets et des infrastructures ».
« Il y a toute une génération de jeunes africains qui rêvent de parvenir au sommet du football mondial et ils ont les moyens d’y arriver, mais ils doivent croire en leurs capacités », a-t-il conclu.
S.L.