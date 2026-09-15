Hervé Renard: « Le Maroc est la sélection africaine la plus en vue au plan mondial »

Par LeSiteinfo avec MAP

Aujourd’hui équipe africaine numéro un, les Lions de l’Atlas sont la sélection la plus en vue au plan mondial, une position confortée par leur parcours au cours des dernières années, a affirmé l’entraineur français, Hervé Renard.

« Le Maroc est la sélection numéro un en Afrique dans les compétitions internationales, personne ne peut le nier, sachant surtout qu’elle a été capable d’atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde-2022 et les quarts de finale de l’édition 2026 », a déclaré M. Renard lors l’émission « Talents d’Afrique » diffusée lundi sur la chaîne « Canal+ Sport ».

Il a relevé qu’au niveau mondial, le Maroc a déjà montré la voie à d’autres équipes africaines dans ce parcours, notant que « nous devons croire aux capacités de ces équipes, car il y a une très grande qualité dans le football africain ».

Affirmant « connaitre bien le Royaume après y avoir passé trois ans et demi » en tant qu’entraineur, le technicien français a souligné que le Maroc « dispose d’un système et d’une organisation de très haut niveau et qu’il n’a rien à envier aux meilleures équipes du monde ».

Pour M. Renard, actuel entraineur de la Côte d’Ivoire, « le Maroc a bien compris les choses et s’inscrit dans une dynamique ascendante ». Les autres sélections africaines, a-t-il estimé, « devraient suivre l’exemple, un effort qui nécessite des budgets et des infrastructures ».

« Il y a toute une génération de jeunes africains qui rêvent de parvenir au sommet du football mondial et ils ont les moyens d’y arriver, mais ils doivent croire en leurs capacités », a-t-il conclu.

S.L.