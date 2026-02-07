Cristiano Ronaldo soutenu par les supporters d’Al-Nassr et d’Al-Ittihad (VIDEO)
Cristiano Ronaldo continue de marquer les esprits, malgré les récentes tensions évoquées entre lui et les dirigeants de la Saudi Pro League.
Vendredi, la star portugaise a bénéficié d’un soutien impressionnant, non seulement de la part des supporters d’Al-Nassr, mais également de ceux d’Al-Ittihad. À la 7ᵉ minute de la rencontre, un moment hautement symbolique en référence à son mythique numéro 7, les tribunes se sont animées avec le déploiement de banderoles arborant ce chiffre emblématique.
Cette scène illustre une nouvelle fois l’aura exceptionnelle de Cristiano Ronaldo, dont l’impact dépasse largement les rivalités sportives. Véritable icône du football mondial, CR7 continue de fédérer les supporters et d’unir les passions autour de son nom.
D.Y
𝗟𝗘𝗦 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗗’𝗔𝗟 𝗡𝗔𝗦𝗦𝗥 𝗘𝗧 𝗗’𝗔𝗟 𝗜𝗧𝗧𝗜𝗛𝗔𝗗 𝗢𝗡𝗧 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘́ 𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗦𝗢𝗨𝗧𝗜𝗘𝗡 𝗔̀ 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗔𝗡𝗢 𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗗𝗢 ❤️🇸🇦
À la 7e minute, ils ont sorti des pancartes « CR7 » !
(@ZackNaniTV) pic.twitter.com/MrjKhtCcV7
— Footballogue (@Footballogue) February 6, 2026