Cristiano Ronaldo soutenu par les supporters d’Al-Nassr et d’Al-Ittihad (VIDEO)

Cristiano Ronaldo continue de marquer les esprits, malgré les récentes tensions évoquées entre lui et les dirigeants de la Saudi Pro League.

Vendredi, la star portugaise a bénéficié d’un soutien impressionnant, non seulement de la part des supporters d’Al-Nassr, mais également de ceux d’Al-Ittihad. À la 7ᵉ minute de la rencontre, un moment hautement symbolique en référence à son mythique numéro 7, les tribunes se sont animées avec le déploiement de banderoles arborant ce chiffre emblématique.

Cette scène illustre une nouvelle fois l’aura exceptionnelle de Cristiano Ronaldo, dont l’impact dépasse largement les rivalités sportives. Véritable icône du football mondial, CR7 continue de fédérer les supporters et d’unir les passions autour de son nom.

D.Y