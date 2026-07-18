Le record légendaire d’Hicham El Guerrouj sur le mile tombe à Londres

Le Britannique Josh Kerr a battu, ce samedi, le record du monde du mile lors du meeting de Londres comptant pour la Ligue de diamant d’athlétisme.

Âgé de 28 ans, Kerr a signé un temps de 3 min 42 s 66 sur la piste du Stade olympique de Londres, effaçant ainsi l’ancien record de 3 min 43 s 13 détenu par le Marocain Hicham El Guerrouj depuis sa performance réalisée à Rome en 1999.

Médaillé d’argent du 1.500 m aux Jeux olympiques de Paris 2024, Josh Kerr a bénéficié du travail de ses partenaires d’entraînement, Brannon Kidder et le Slovène Žan Rudolf, qui ont assuré le rythme de la course avant qu’il ne prenne seul les commandes dans les derniers mètres.

L’Américain Yared Nuguse est resté au contact de Kerr jusqu’aux 200 derniers mètres, mais le Britannique a accéléré de manière décisive pour s’imposer devant près de 60.000 spectateurs réunis dans le Stade olympique de Londres, théâtre des Jeux de 2012.

Josh Kerr avait préparé sa saison avec un objectif clair : battre le record historique d’Hicham El Guerrouj. Avant la course, il avait d’ailleurs affirmé que sa condition physique lui permettait de réaliser cet exploit.