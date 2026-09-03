Jeux méditerranéens (Athlétisme): le Maroc s’adjuge l’argent du relais 4×400 m

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Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe marocaine a remporté, mercredi, la médaille d’argent du relais 4×400 mètres, dans le cadre des Jeux méditerranéens, qui se déroulent à Tarente, en Italie.

Le relais marocain a décroché la deuxième place après avoir bouclé l’épreuve en 3 min 02 sec 31/100, devançant l’équipe italienne, médaillée de bronze, qui a réalisé un chrono de 3 min 02 sec 73/100.

La médaille d’or est revenue à l’équipe de Türkiye, qui s’est imposée en 3 min 02 sec 02/100.

Plus tôt dans la journée, Souad El Haddad avait remporté la médaille d’argent du 1.500 mètres, tandis que Mustapha Aqaoui avait décroché l’argent du 10.000 mètres, devant son compatriote Hicham Ouladha, médaillé de bronze.