Sport

Jeux Méditerranéens : Yassine Hssine s’offre un doublé en or sur 100 m et 200 m (VIDEO)

Rédaction M3 septembre 2026 - 10:00

Le sprinteur marocain Yassine Hssine a remporté, mercredi, la médaille d’or du 200 mètres, dans le cadre des Jeux Méditerranéens, qui se déroulent à Tarente, en Italie.

Hssine s’est adjugé le titre après avoir bouclé la distance en 19 sec 94/100, devançant l’Italien Filippo Diza, crédité de 20 sec 22/100, et le Français Théo Schaub, troisième en 20 sec 52/100.

Dans la même journée, le Marocain Ismail Mniyani a également décroché la médaille d’or du 400 mètres haies, en s’imposant en 48 sec 87/100.

Il a devancé les Turcs İsmail Nezir, deuxième en 49 sec 01/100, et Berke Akçam, troisième en 49 sec 55/100.

A regarder aussi


À Sidi Rahal, chevaux et quads sèment la terreur 
Lire l'article




Tags
Rédaction M3 septembre 2026 - 10:00
Bouton retour en haut de la page