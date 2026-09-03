Jeux Méditerranéens : Yassine Hssine s’offre un doublé en or sur 100 m et 200 m (VIDEO)

Le sprinteur marocain Yassine Hssine a remporté, mercredi, la médaille d’or du 200 mètres, dans le cadre des Jeux Méditerranéens, qui se déroulent à Tarente, en Italie.

Hssine s’est adjugé le titre après avoir bouclé la distance en 19 sec 94/100, devançant l’Italien Filippo Diza, crédité de 20 sec 22/100, et le Français Théo Schaub, troisième en 20 sec 52/100.

Dans la même journée, le Marocain Ismail Mniyani a également décroché la médaille d’or du 400 mètres haies, en s’imposant en 48 sec 87/100.

Il a devancé les Turcs İsmail Nezir, deuxième en 49 sec 01/100, et Berke Akçam, troisième en 49 sec 55/100.

🇲🇦Le Marocain Yassine Hssine remporte la médaille d’or sur 200 m, deux jours après son sacre sur 100 m. Il améliore une nouvelle fois le record des Jeux Méditerranéens, avec un chrono de 19.94, après l’avoir déjà battu en demi-finale hier. 12e médaille d’or pour le Maroc. pic.twitter.com/Dcyvg5bCAs — Moroccan Foot Talents (@Moroccanfoot94) September 2, 2026