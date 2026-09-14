Yassir Zabiri de retour en sélection nationale ?

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Auteur de prestations remarquées sous les couleurs du Racing Santander, Yassir Zabiri aurait sérieusement retenu l’attention du sélectionneur national Mohamed Ouahbi.

Selon plusieurs sources concordantes, le jeune joueur pourrait signer son retour avec les Lions de l’Atlas. Une éventuelle sélection qui viendrait récompenser son bon début de parcours en Espagne, après son absence de la liste retenue pour la Coupe du monde 2026.

Mohamed Ouahbi connaît parfaitement les qualités de Zabiri pour l’avoir déjà dirigé au sein de la sélection U20. Les performances du joueur avec le Racing Santander pourraient désormais convaincre le technicien de lui accorder sa chance.

Yassir Zabiri n’a d’ailleurs jamais caché ses ambitions. L’attaquant a affirmé à plusieurs reprises rêver de porter le maillot de l’équipe nationale A, de remporter la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc et de participer à une Coupe du monde.

Son passage en Espagne pourrait ainsi constituer un tournant décisif dans sa carrière et lui ouvrir prochainement les portes de la sélection nationale.

H.M.