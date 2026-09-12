Liga: Zabiri marque un doublé et confirme son excellent début de saison (VIDEO)

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Yassir Zabiri s’est une nouvelle fois illustré avec le Racing Santander. L’attaquant marocain a inscrit, ce samedi, le but de l’égalisation face à Alavés, lors de la 5e journée de LaLiga puis un second but pour le Racing Santander face à Alaves.

Alors que le Racing était mené au score après l’ouverture du score de Ville Koski à la 18e minute, Zabiri a remis les deux équipes à égalité à la 38e minute puis a marqué un second but au début de la seconde période (53e).

Le Marocain, titularisé par José Alberto López, poursuit ainsi son excellent début de saison sous les couleurs du club cantabrique. Déjà auteur de trois buts en championnat avant cette rencontre, Zabiri confirme son importance dans le secteur offensif du Racing.

Zabiri scores ⚽️ for Racing Santander against alaves 🇲🇦🦁pic.twitter.com/P6lGhbOfjm — MOROKSTAN 🇲🇦 (@Moroccanspl) September 12, 2026