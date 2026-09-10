Lions de l’Atlas: plusieurs nouveaux joueurs attendus dans la prochaine liste

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Mohamed Ouahbi dévoilera jeudi prochain la liste définitive des Lions de l’Atlas retenus pour affronter le Lesotho et le Gabon, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027, et disputer deux rencontres amicales durant la même trêve internationale.

Cette liste devrait être marquée par l’absence de plusieurs joueurs ayant participé à la dernière Coupe du monde, en raison de blessures, d’un manque de rythme ou de considérations liées à leur avenir international.

Chadi Riad, Youssef Belammari et Ayoub El Kaabi manqueront ce rassemblement après avoir subi de graves blessures et des interventions chirurgicales. Leur indisponibilité devrait durer au moins six mois. Anass Salah-Eddine, Marouane Saadane et Hamza Igamane ne devraient pas non plus être convoqués, principalement en raison de leur manque de temps de jeu et de compétitivité. Abdessamad Ezzalzouli devrait également être laissé au repos pour lui permettre de retrouver pleinement sa condition physique après la blessure qui l’avait privé de la Coupe du monde.

Sofyan Amrabat sera, quant à lui, absent après avoir annoncé son refus de rejouer sous la direction de Mohamed Ouahbi.

A noter que le rassemblement de la sélection nationale débutera le 21 septembre. Les Lions de l’Atlas affronteront le Gabon et le Lesotho les 25 et 29 septembre dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2027, prévue l’été prochain au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Pour pallier ces nombreuses absences, Mohamed Ouahbi devrait ainsi faire appel à plusieurs nouveaux joueurs, dont Younes Ben Taleb, Yassine Zabiri, Othmane Maamma et Omar El Hilali. D’autres éléments susceptibles de changer de nationalité sportive figureraient également dans les plans de la FRMF.

H.M.