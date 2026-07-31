Lions de l’Atlas : un programme chargé pour la prochaine trêve

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La sélection nationale s’apprête à vivre une trêve internationale particulièrement chargée, marquée par le début des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027.

Selon les informations de Le Site info, les Lions de l’Atlas disputeront deux rencontres officielles face au Gabon et au Lesotho, pour leur entrée en lice dans les qualifications continentales.

La FRMF envisage également de programmer un match amical. Si les discussions avec une sélection sud-américaine n’aboutissent pas, le Maroc pourrait se tourner vers un adversaire africain.

Par ailleurs, Le Site info avait précédemment révélé que le Lesotho souhaitait disputer sa rencontre face au Maroc dans le Royaume, faute de disposer d’un stade homologué. Les détails de ce match restent toutefois en attente d’une confirmation officielle.

H.M.