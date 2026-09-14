Italie: AS Roma et Côme aux commandes de la Serie A

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club d’AS Rome a pris provisoirement les commandes du championnat italien après sa victoire lundi soir sur la pelouse de Torino (2-0) pour le compte de la 4è journée, alors que Côme s’est emparé de la deuxième position grâce à sa victoire à domicile contre Parme (2-1).

La Roma confirme ainsi son excellent début de saison en réalisant une quatrième victoire, totalisant 12 points. Une telle performance au démarrage du championnat constitue une première pour le club de la capitale depuis la saison 2014.

Les hommes de Gian Piero Gasperini ont ouvert le score juste avant la pause par l’intermédiaire de Donyell Malen (40e). Niccolo Pisilli a ensuite scellé l’issue de la rencontre dans le temps additionnel (90e+3), soit un score final de 2 buts à 0.

De son côté, Côme poursuit sur sa lancée européenne. Avec ce nouveau succès à domicile (2-1), le club cumule désormais 10 points et s’assure une place sur le podium à l’issue de la journée.

L’attention se tourne désormais vers l’Inter Milan, qui a l’opportunité de rejoindre la Roma en tête en cas de victoire face à l’Udinese.