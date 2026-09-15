Abdelilah Benkirane explique pourquoi le PJD a obtenu la confiance des Marocains

Abdelilah Benkirane, secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), a affirmé, lors d’un meeting organisé lundi à Tétouan, que ce que les Marocains avaient de plus précieux n’était pas les produits alimentaires, comme « la viande et le poulet », mais leur foi et leur religion.

« Grâce à votre foi, vous pouvez vivre et envisager un avenir », a-t-il déclaré, estimant que l’attachement des Marocains à leurs convictions constituait un fondement essentiel pour le pays.

Benkirane a également assuré que le parti de la Lampe avait obtenu la confiance et les voix des citoyens lors des précédentes échéances électorales majeures grâce à sa défense de la société, de ses valeurs et de sa religion.

Le secrétaire général du PJD est par ailleurs revenu sur le parcours politique de sa formation et ses différentes expériences de participation, soulignant la nécessité de poursuivre l’action politique avec constance et responsabilité envers les citoyens.

En conclusion, Benkirane a exprimé le souhait de voir chaque citoyen vivre dignement dans son pays, appelant les Marocains à rester mobilisés pour défendre leur patrie et préserver la stabilité de leur nation.

H.M.