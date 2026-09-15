Lalla Asmaa préside un déjeuner en l’honneur de la Première Dame du Kenya

La Princesse Lalla Asmaa a présidé, mardi au Palais des Hôtes Royaux à Rabat, un déjeuner offert par le Roi Mohammed VI, en l’honneur de la Première Dame de la République du Kenya, Rachel Ruto, et de la délégation qui l’accompagne lors de sa visite de travail dans le Royaume.

Ont été notamment conviés à ce déjeuner, Jessica Gakinya, ambassadrice du Kenya au Royaume du Maroc, Mohamed Yacoubi, Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Dardouri, Wali-coordinateur de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), Mohamed Methqal, ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et Karim Essakalli, président délégué de la Fondation Lalla Asmaa, ainsi que d’autres personnalités.

S.L.