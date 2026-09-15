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Alerte météo au Maroc: fortes pluies attendues ce mardi, les villes concernées
Par LeSiteinfo avec MAP
Des averses orageuses accompagnées de rafales de vent sous orages sont attendus, mardi de 13h à 22h, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).
Ainsi, ces averses (20-25 mm) et rafales de vent toucheront les provinces de Ouarzazate, Azilal, Al Haouz, Aousserd, Zagora, Tinghir, Taroudant, Midelt et Tata, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange.
S.L.