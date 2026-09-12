Liga : le Real Madrid se relance en dominant le Rayo Vallecano

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid s’est bien repris samedi en remportant le derby madrilène face au Rayo Vallecano (4-1), grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé, et revient ainsi à hauteur du FC Barcelone en tête de la Liga.

Fort de ses nombreuses individualités et face à un adversaire particulièrement discret en première période, le Real Madrid (2e, 12 points) n’a pas eu à forcer son talent pour renouer avec la victoire sur sa pelouse du stade Santiago Bernabéu.

En campagne pour le Ballon d’Or 2026, l’attaquant français Kylian Mbappé en a profité pour soigner ses statistiques, inscrivant ses cinquième et sixième buts de la saison en championnat.

Les hommes de José Mourinho ont rapidement pris les commandes, profitant de deux erreurs du défenseur français Florian Lejeune. Ce dernier a d’abord été poussé à la faute par le latéral espagnol Álvaro Carreras dans la surface (13e), avant de commettre une grossière erreur de relance quatre minutes plus tard.

Mbappé s’est chargé de transformer le penalty (14e, 1-0), effaçant ainsi son raté à la 93e minute lors du précédent match à Séville, avant de servir Carreras pour le deuxième but madrilène d’une remise bien sentie dos au but (17e, 2-0). Jude Bellingham a ensuite creusé l’écart en reprenant du plat du pied droit un centre en retrait de Vinicius Junior (35e, 3-0).

D’abord maladroit, Mbappé a trouvé le poteau (45e) et manqué plusieurs occasions (25e, 48e, 83e), avant de signer son doublé en fin de rencontre au terme d’une contre-attaque éclair (90e+1, 4-1).

Le Rayo Vallecano (15e, 4 points) avait entre-temps sauvé l’honneur au début de la seconde période grâce à Sergio Camello (51e, 3-1), opportuniste après une perte de balle de Vinicius.

Malgré cette cinquième victoire en six rencontres toutes compétitions confondues, les Merengues n’ont pas échappé à quelques sifflets de leur public, toujours peu convaincu par les prestations collectives de l’équipe.

Plus tôt samedi, l’Athletic Bilbao (9e, 7 points) a évité le pire à San Mamés en arrachant le match nul (1-1) face à Elche (19e, 2 points).

Déjà auteur d’un triplé il y a deux semaines, précisément face à Elche (3-2), l’attaquant marocain Yassir Zabiri, prêté par le Stade Rennais, a de nouveau été décisif. Il a ainsi guidé le promu Santander (10e, 7 points) vers sa deuxième victoire de la saison (2-1) face à Alavés (3e, 10 points), grâce à un doublé de belle facture.

De son côté, l’Espanyol Barcelone (7e, 7 points) est allé décrocher sa deuxième victoire de la saison (2-0) sur la pelouse d’Osasuna (12e, 7 points).

S.L.