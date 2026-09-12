Ligue des Champions: le MAS qualifié au 2e tour préliminaire

Le Maghreb de Fès (MAS) s’est qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique de football, à l’issue du match retour du premier tour préliminaire face au Rahimo FC du Burkina Faso, samedi à Ouagadougou.

Les champions du Maroc en titre ont fait match nul (0-0) face à la formation burkinabè, après avoir largement remporté le match aller (4-1) à Fès.

La première mi-temps de cette rencontre a été marquée par la domination de l’équipe burkinabè, qui s’est procuré plusieurs occasions franches sans toutefois parvenir à concrétiser.

Au retour des vestiaires, les Fassis ont repris le contrôle du jeu, privilégiant la conservation du ballon tout en tentant de surprendre la défense adverse. Les deux équipes se sont, enfin, quittées dos à dos, un résultat qui permet au MAS, fort de son large avantage acquis à l’aller (4-1), de valider son billet au prochain tour de la prestigieuse compétition africaine des clubs.

Au deuxième tour préliminaire, le représentant du football marocain affrontera le vainqueur de la double confrontation entre l’ASC Kara du Togo et l’ASEC Mimosas de Côte d’Ivoire.

S.L