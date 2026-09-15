Terrible accident à Tanger : neuf véhicules percutés par un camion

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Un terrible accident de la circulation s’est produit dans la nuit de lundi à mardi dans le quartier d’Al Aouama, à Tanger. Un poids lourd transportant du ciment est entré en collision avec neuf véhicules, causant d’importants dégâts matériels.

Selon une source de Le Site info, le conducteur du camion aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter plusieurs voitures. Plusieurs personnes ont été blessées et ont dû être transférées en urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, apprend-t-on.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame. Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M.