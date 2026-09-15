La Bourse de Casablanca entame ses échanges en hausse ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse mardi, son indice phare, le MASI, s’adjugeant 0,15% à 18.426,8 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,26% à 1.333,62 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, reculait de 0,12% à 1.366,37 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, progressait de 0,2% à 1.791,66 pts.

Lundi, le Masi avait clôturé sur une perte de 1,16%.

S.L.