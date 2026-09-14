Météo Maroc: temps chaud prévu ce mardi 15 septembre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 15 septembre 2026.

– Temps chaud sur le Souss et les provinces sahariennes, et assez chaud à chaud sur le Sud-Est et les régions nord et centre.

– Nuages bas assez denses sur les côtes avec formations brumeuses ou bruines locales la nuit et la matinée.

– Averses orageuses par endroits sur l’Atlas et ses versants est, l’intérieur de Souss, et l’extrême sud du pays.

– Ondées et orages sur le Sud-Est et le sud de l’Oriental.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et les provinces du Sud avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 10/17°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/29°C sur les plaines centre, l’intérieur des provinces du Sud et le Souss et de 17/23°C ailleurs.

– Température en baisse sur les plaines nord et centre.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Larache et peu agitée au Sud.