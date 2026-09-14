Clôture: la Bourse de Casablanca accentue ses pertes ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a accentué ses pertes lundi à la clôture, son indice principal, le MASI, abandonnant 1,16% à 18.400,02 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,73% à 1.330,14 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 1,08% à 1.368,03 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a cédé 1,18% à 1.788,02 pts.

S.L.