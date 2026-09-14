Qui est le joueur le plus cher de la Botola après le départ de Hakim Ziyech ?

A la Une

Le mercato estival a connu une forte activité, marquée par l’arrivée de nouvelles recrues en Botola et le départ de plusieurs joueurs vers d’autres championnats.

À l’approche de la clôture du marché des transferts, la hiérarchie des joueurs les mieux valorisés de la Botola a connu un changement, alors que Hakim Ziyech occupait jusque-là la première place.

Désormais, Mounir Chouiar, joueur de la Renaissance de Berkane, domine ce classement avec une valeur marchande estimée à 2,8 millions d’euros. Il est suivi par le défenseur du Wydad de Casablanca, Ayman El Wafi, évalué à 2,2 millions d’euros.

Le joueur de l’AS FAR, Anas Bach, occupe la troisième position avec une valeur de 1,7 million d’euros. Ismaël Kandouss, défenseur de la Renaissance de Berkane, arrive ensuite avec une estimation de 1,6 million d’euros.

H.M.