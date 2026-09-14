Brésil : Ancelotti confirme la fin de l’ère Neymar

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a confirmé la fin de la carrière internationale de Neymar, tout en annonçant un renouvellement de la Seleção axé sur les jeunes joueurs en vue de la Coupe du monde 2030.

Dans une interview accordée à CNN Brasil, le technicien italien a indiqué que l’attaquant de Santos avait lui-même décidé de ne plus revenir en sélection. « Il méritait d’être là en raison de sa qualité. Neymar a déjà confirmé qu’il ne voulait pas revenir en sélection », a déclaré Ancelotti, estimant que le joueur de 34 ans ne pouvait être remplacé en raison de son « talent extraordinaire et unique ».

Meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne, Neymar avait participé à sa quatrième Coupe du monde en 2026, après une période marquée par les blessures et une préparation perturbée. Sa convocation avait suscité des interrogations au Brésil, notamment sur son état de forme et son rythme de compétition.

La fin de l’ère Neymar ouvre désormais une nouvelle phase pour la Seleção, avec la volonté affichée par Ancelotti de privilégier progressivement les jeunes générations.

« Le moment est venu de donner la priorité à la jeunesse », a-t-il affirmé, citant notamment les joueurs nés en 2004, 2005 et 2006, tout en indiquant que certains jeunes nés en 2008 étaient également suivis par le staff.

L’objectif est de construire une équipe compétitive à l’horizon du Mondial 2030, que le Maroc co-organisera avec l’Espagne et le Portugal, en réduisant notamment la dépendance aux individualités.

« Dans le football moderne, c’est le travail d’équipe qui compte, pas le talent individuel », a souligné Ancelotti, qui entend ainsi poser les bases d’une nouvelle génération de la sélection aux côtés du directeur des équipes nationales, Rodrigo Caetano.

Cette politique de renouvellement devrait être mise à l’épreuve lors des prochaines rencontres du Brésil face à l’Australie et à l’Inde, qui doivent notamment permettre au staff technique d’évaluer plusieurs nouveaux joueurs.