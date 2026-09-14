Maroc-Gabon: Mohamed Ouahbi tient une conférence de presse

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe nationale, Mohamed Ouahbi, tiendra une conférence de presse, jeudi prochain, afin d’annoncer la liste des joueurs convoqués pour les deux matchs du Maroc face au Gabon et au Lesotho, comptant pour les 1ère et 2è journées (groupe A) des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations 2027.

Cette conférence est prévue au Complexe Mohammed VI de football, à partir de 11h00, précise la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) dans un communiqué.

Les Lions de l’Atlas affronteront le Gabon le vendredi 25 septembre 2026 au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, avant de rencontrer le Lesotho le mardi 29 septembre 2026 à Bloemfontein, en Afrique du Sud.

S.L.