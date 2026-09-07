Départ de Hakim Ziyech : des adhérents du Wydad réclament des explications

A la Une

Plusieurs adhérents du Wydad de Casablanca ont critiqué la manière dont le dossier Hakim Ziyech a été géré jusqu’à la résiliation de son contrat. Ils estiment que le club n’a pas suffisamment tiré profit de la valeur sportive et commerciale du joueur.

Selon certains adhérents, le Wydad aurait pu mieux valoriser la présence de Ziyech, soit en le conservant dans son effectif, soit en préparant son transfert afin d’en retirer une contrepartie financière, avant que le dossier ne se transforme en différend débouchant sur la rupture du contrat.

Des membres du Parlement du WAC ont ainsi appelé le bureau dirigeant à fournir des explications sur les modalités de cette résiliation, notamment le montant perçu par le joueur ainsi que les éventuels engagements financiers supplémentaires liés à l’opération. Ils ont également invité le président du club à revoir la manière dont son entourage est géré, soulignant que les adhérents étaient en droit d’être informés des décisions susceptibles d’affecter la situation financière, l’image et les intérêts sportifs du Wydad.

H.M.